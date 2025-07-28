Правоохранители поймали 80 пьяных водителей в Самарской области с 25 по 27 июля

Всего полицейские зафиксировали около 1,2 тыс. нарушений ПДД. Подробностями поделились представители регионального главка.
Госавтоинспекторы поймали 80 пьяных водителей с 25-го по 27 июля. Также остановили 327 автолюбителей с запрещенной тонировкой. 116 катались с расстегнутыми ремнями безопасности. 41 рисковал жизнями детей.
16 владельцев авто не пропустили пешеходов. Последние нарушили дважды (переход в неположенном месте или на красный). 95 раз — мотоциклисты.
На днях писали, что в Самарской области 41-летнего жителя осудили за повторное пьяное вождение.
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