Причиной задержки авиарейсов из Самары в Москву стали хакерские атаки

В самарском аэропорту «Курумоч» три рейса в Москву до сих пор находятся в статусе «задержан» или «отменен». Пассажирам стоит обратиться за помощью в мобильную приемную. По материалам прокурорской проверки завели уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».