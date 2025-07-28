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Причиной задержки авиарейсов из Самары в Москву стали хакерские атаки

Несколько рейсов из Самары были задержаны из-за сбоя в информационной системе авиакомпании.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ранним утром пассажиры заметили отмену и задержку нескольких рейсов российской авиакомпании. Самарцы не могли вылететь в Москву из-за сбоя в информационной системе, сообщают в Генпрокуратуре России.

Сложная ситуация с вылетами зафиксирована не только в Самаре. В аэропорту «Шереметьево» в Москве задержали более 80 и отменены порядка 60 рейсов. Это связано со сбоем в системе авиакомпании. Представители надзорного ведомства отметили, что причиной происшествия стала хакерская атака.

В самарском аэропорту «Курумоч» три рейса в Москву до сих пор находятся в статусе «задержан» или «отменен». Пассажирам стоит обратиться за помощью в мобильную приемную. По материалам прокурорской проверки завели уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».