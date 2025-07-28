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В Перми утром задымился автобус маршрута № 14

Пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 28 июля, на одном из городских маршрутов в Перми произошло ЧП — из-за задымления с рейса сняли автобус № 14. Об этом «КП-пермь» сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

По предварительным данным, причиной задымления стало попадание масла в турбину. Водитель действовал по инструкции — остановил транспорт, высадил всех пассажиров и сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу.

В результате ЧП, никто не пострадал. Пассажиры продолжили путь на других автобусах.