В Перми утром задымился автобус маршрута № 14

Утром в понедельник, 28 июля, на одном из городских маршрутов в Перми произошло ЧП — из-за задымления с рейса сняли автобус № 14. Об этом «КП-пермь» сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
По предварительным данным, причиной задымления стало попадание масла в турбину. Водитель действовал по инструкции — остановил транспорт, высадил всех пассажиров и сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу.
В результате ЧП, никто не пострадал. Пассажиры продолжили путь на других автобусах.