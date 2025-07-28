Хакерская атака на «Аэрофлот». Что известно

Согласно заявлениям злоумышленников, им удалось присутствовать внутри корпоративной сети «Аэрофлота» в течение года. За это время, по их словам, они получили доступ ко всему массиву баз данных, уничтожили 7000 физических и виртуальных серверов и похитили 20 Тб информации, включая аудиозаписи переговоров и данные с компьютеров руководства.