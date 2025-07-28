Пострадавший при взрыве пороха ребенок в Башкирии получил ожог лица

В Уфе врачи оценивают состояние мальчика с тяжелыми ожогами лица после взрыва пороха. Как рассказал отец пострадавшего телеграм-каналу Mash Batash, наиболее серьезно поврежден левый глаз, который практически не открывается, а лицо обгорело. Медики пока не определились, потребуется ли хирургическое вмешательство.
По словам мужчины, дети обнаружили банку с порохом в арендуемом доме, а сам взрыв произошел возле моста. Второй участник происшествия также продолжает находиться под наблюдением врачей.
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