Пострадавший при взрыве пороха ребенок в Башкирии получил ожог лица

В Уфе врачи оценивают состояние мальчика с тяжелыми ожогами лица после взрыва пороха. Как рассказал отец пострадавшего телеграм-каналу Mash Batash, наиболее серьезно поврежден левый глаз, который практически не открывается, а лицо обгорело. Медики пока не определились, потребуется ли хирургическое вмешательство.