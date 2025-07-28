В Уфе жертва жуткой врачебной ошибки отсудила у медцентра 1 млн рублей

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, пациентка обратилась в организацию для проведения процедуры колоноскопии. Во время ее выполнения врачом была допущена ошибка, повлекшая за собой перфорацию прямой кишки. Женщину экстренно госпитализировали и сделали операцию.
Эксперт заключил, что ненадлежащее качество оказанной медицинской услуги привело к причинению тяжкого вреда здоровью истицы.
Суд требования уфимки удовлетворил частично, с ответчика были взысканы расходы на лечение в размере 92 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в 1 млн руб. Решение пока не вступило в законную силу.