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В Уфе жертва жуткой врачебной ошибки отсудила у медцентра 1 млн рублей

65-летняя женщина обратилась в Калининский районный суд Уфы с исковым заявлением к частному гастроэнтерологическому центру. Она потребовала взыскать расходы на лечение и компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.

Источник: Башинформ

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, пациентка обратилась в организацию для проведения процедуры колоноскопии. Во время ее выполнения врачом была допущена ошибка, повлекшая за собой перфорацию прямой кишки. Женщину экстренно госпитализировали и сделали операцию.

Эксперт заключил, что ненадлежащее качество оказанной медицинской услуги привело к причинению тяжкого вреда здоровью истицы.

Суд требования уфимки удовлетворил частично, с ответчика были взысканы расходы на лечение в размере 92 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в 1 млн руб. Решение пока не вступило в законную силу.