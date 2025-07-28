В США частный самолет упал в океан, есть погибшие

Три человека погибли в результате крушения частного самолета в Тихом океане у побережья Калифорнии. Эту информацию официально подтвердила Береговая охрана США, опубликовав подробности поисково-спасательной операции.
Согласно официальному релизу ведомства, двухмоторный самолет Beechcraft упал в воду вечером в субботу недалеко от маяка Пойнт-Пинос в городе Пасифик-Гроув. В результате 13-часовой поисковой операции были обнаружены тела всех троих погибших. Их личности пока не разглашаются.
Сообщение о крушении самолета с бортовым номером N8796R поступило в субботу в 22:55 по местному времени. Уже через 15 минут на место прибыл первый спасательный катер. В 3:01 ночи было обнаружено тело первого погибшего. Позже, в 5:56, с помощью дрона был найден фюзеляж самолета, после чего команда водолазов извлекла тела еще двух человек.
Известно, что самолет вылетел из аэропорта Сан-Карлос. В поисковой операции были задействованы вертолеты MH-65 Dolphin, спасательные катера, дроны и команда водолазов. В общей сложности они обследовали территорию площадью около 100 квадратных миль (примерно 260 кв. км).
Расследованием причин и обстоятельств авиакатастрофы займется Национальный совет по безопасности на транспорте США.