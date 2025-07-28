В США частный самолет упал в океан, есть погибшие

Сообщение о крушении самолета с бортовым номером N8796R поступило в субботу в 22:55 по местному времени. Уже через 15 минут на место прибыл первый спасательный катер. В 3:01 ночи было обнаружено тело первого погибшего. Позже, в 5:56, с помощью дрона был найден фюзеляж самолета, после чего команда водолазов извлекла тела еще двух человек.