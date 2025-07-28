Убийце полицейского отказали в условно-досрочном освобождении

В августе 2013 года Алексей Деньгин вместе с сообщником напал и жестоко избил двух молодых людей, стреляя в них из пневматического пистолета. Один из потерпевших, оказался сотрудником полиции. Его в багажнике вывезли в лес и убили с целью сокрытия преступления.