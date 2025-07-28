Тело мужчины обнаружили после пожара в частном доме в Челябинске

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Первый пожар случился еще накануне поздно вечером, 27 июля. В подъезде дома на улице Блюхера загорелся мусор. По предварительной версии, пламя могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. В короткие сроки огнеборцы ликвидировали возгорание.
А вот два других происшествия зафиксированы рано утром 28 июля. И в одном из них огненная стихия унесла человеческую жизнь. Трагедия произошла на улице 1-я Ирбитская. Там вспыхнул жилой дом и надворные постройки. Сотрудники МЧС во время разведки нашли погибшего мужчину.
Третье возгорание случилось в доме на улице Цинковая. В квартире на втором этаже горели вещи, пламя разошлось на площадь в 25 квадратных метров. Здесь огонь также успешно потушили. По предварительной версии, он возник из-за короткого замыкания электровентилятора.