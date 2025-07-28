Тело мужчины обнаружили после пожара в частном доме в Челябинске

А вот два других происшествия зафиксированы рано утром 28 июля. И в одном из них огненная стихия унесла человеческую жизнь. Трагедия произошла на улице 1-я Ирбитская. Там вспыхнул жилой дом и надворные постройки. Сотрудники МЧС во время разведки нашли погибшего мужчину.