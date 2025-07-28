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Тело мужчины обнаружили после пожара в частном доме в Челябинске

Сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидировали три ЧП в южноуральской столице.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Первый пожар случился еще накануне поздно вечером, 27 июля. В подъезде дома на улице Блюхера загорелся мусор. По предварительной версии, пламя могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. В короткие сроки огнеборцы ликвидировали возгорание.

А вот два других происшествия зафиксированы рано утром 28 июля. И в одном из них огненная стихия унесла человеческую жизнь. Трагедия произошла на улице 1-я Ирбитская. Там вспыхнул жилой дом и надворные постройки. Сотрудники МЧС во время разведки нашли погибшего мужчину.

Третье возгорание случилось в доме на улице Цинковая. В квартире на втором этаже горели вещи, пламя разошлось на площадь в 25 квадратных метров. Здесь огонь также успешно потушили. По предварительной версии, он возник из-за короткого замыкания электровентилятора.