В Самаре загорелось двухэтажное кафе на Кировском рынке

В Самаре произошел пожар в двухэтажном кафе.
Сегодня, 28 июля 2025 года, в 15:31 поступило сообщение о возгорании в здании кафе по адресу: г. Самара, проспект Кирова, 34.
По прибытии пожарных подразделений установлено, что огнем охвачено двухэтажное здание кафе общей площадью 150 квадратных метров.
Для ликвидации пожара привлечены:
46 сотрудников МЧС России;14 единиц специальной техники.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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