«Гениальный»: за что осудили основателя Group-IB Сачкова и чем он занимается в тюрьме

Основатель IT-компании Group-IB Илья Сачков отбывает срок за госизмену с 2023 года, его обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой. Соратники Сачкова считали, что тот якобы перешел дорогу другому крупному бизнесмену. При этом до тюрьмы его называли одним из самых перспективных предпринимателей в сфере IT в мире. Как Сачков жил до приговора, за что его осудили и как он проводит время в колонии — в материале «Вечерней Москвы».