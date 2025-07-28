«Гениальный»: за что осудили основателя Group-IB Сачкова и чем он занимается в тюрьме

Основатель IT-компании Group-IB Илья Сачков отбывает срок за госизмену с 2023 года, его обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой. Соратники Сачкова считали, что тот якобы перешел дорогу другому крупному бизнесмену. При этом до тюрьмы его называли одним из самых перспективных предпринимателей в сфере IT в мире. Как Сачков жил до приговора, за что его осудили и как он проводит время в колонии — в материале «Вечерней Москвы».
Жизнь Сачкова до тюрьмы.
Илье Сачкову 39 лет. Он родился и вырос в Москве, окончил с отличием МГТУ имени Баумана. В 17 лет, будучи студентом, он вместе с однокурсниками основал агентство по расследованию высокотехнологичных преступлений, которое позднее переросло в международную IT-компанию Group-IB.
Group-IB занималась созданием программного обеспечения по информационной безопасности, расследовала киберпреступления и сотрудничала с российскими МВД, МИД, Следственным комитетом, Сбербанком и другими компаниями и госучреждениями. В 2015 году издание Business Insider включило Group-IB в список самых влиятельных компаний в сфере информационной безопасности, а в 2018 году фирма перенесла свой основной офис из Москвы в Сингапур.
Сачков в 2016 году попал в список самых перспективных в мире предпринимателей до 30 лет по версии журнала Forbes в номинации Enterprise Tech. В 2018 году его включили в шорт-листы «100 выдающихся людей года» по версии рейтингового агентства «Эксперт» и Russian people of the year, а в 2019 году он победил в номинации «Инновационный прорыв» премии «Немалый бизнес».
Сачков трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, выступал перед премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и входил в экспертные комитеты по информационной политике Госдумы, МИД и Совета Европы. Также он был сопредседателем комиссии по киберпреступности Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Также Сачков разработал технологию расследования DDoS-атак, при которых сайт перегружают искусственным трафиком с большого количества устройств. В результате сайт становится недоступным.
В России Group-IB работает под названием F.A.C.C.T. За рубежом компания сохранила прежнее название.
В чем обвинили Сачкова.
В сентябре 2021 года ФСБ задержала Илью Сачкова во дворе его дома в Москве, а в штаб-квартире Group-IB прошли обыски. Тогда же стало известно, что в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело о госизмене. Вскоре Сачкова доставили в суд и заключили в СИЗО.
Тогда ТАСС писал, что Сачкова подозревали в передаче разведданных иностранным спецслужбам. Так как дело имело гриф «секретно» и рассматривалось в закрытом режиме, его подробности стали известны лишь в 2023 году. Как оказалось, Сачков стал сотрудничать со спецслужбами США еще в 2011 году. В числе доказательств его вины были визитки сотрудников ФБР, посольств США и Великобритании, а также британского МИД.
Информагентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники писало, что Сачков слил американской разведке данные о якобы вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США в 2016 году.
Другие инсайдеры утверждали, что Сачков сдал ФСБ основателя компании по кибербезопасности «М-13» Владислава Клюшина, которого позднее суд США приговорил к девяти годам колонии за торговлю секретными данными. Эту версию поддерживала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Также дело Сачкова связывали с бывшим главой Центра информбезопасности ФСБ Сергеем Михайловым, который в феврале 2019 года попал в тюрьму за госизмену и сотрудничество с иностранными спецслужбами. Адвокат Михайлова Руслан Голенков отмечал, что на суде Сачков был свидетелем со стороны обвинения.
Радио Buisness FM сообщало, что за пару месяцев до задержания Илья Сачков попал в больницу — его якобы могли отравить. Но позднее врачи диагностировали у него воспаление кишечника, а после лечения бизнесмен пошел на поправку.
Приговор Сачкову.
В течение всех разбирательств Илья Сачков категорически отрицал свою причастность к госизмене. Тем не менее 26 июля 2023 года бизнесмена приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокаты Сачкова обжаловали приговор и обратились к Владимиру Путину с просьбой оценить справедливость судебного решения. Тогда пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков пообещал рассмотреть это обращение.
— Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции — да, после того как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке, — заявил он.
Апелляционный суд отказался менять Сачкову приговор, после чего адвокаты обратились в Верховный суд. Но и там приговор признали законным.
Жизнь в колонии.
После суда Сачкова отправили отбывать наказание в красноярской исправительной колонии. В заключении он продолжил вести собственный Telegram-канал, который, по данным «МК», верифицировал сам основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, когда Сачков находился в СИЗО. В своем канале осужденный бизнесмен рассказывает об информационной безопасности и прочитанных книгах.
В заключении Сачков некоторое время работал помощником тюремного библиотекаря, затем стал подсобным рабочим в цехе деревообработки. Вместе с тем он продолжает помогать российским правоохранительным органам, давая им рекомендации по борьбе с современными киберпреступлениями.
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В июне 2021 года Сачкова на шесть месяцев перевели в одиночную камеру за нарушение правил внутреннего распорядка в тюрьме. РИА Новости сообщало, что адвокаты бизнесмена не менее шести раз жаловались на администрацию колонии, в том числе из-за его заключения в штрафной изолятор.
Тем временем близкие Сачкова создали отдельный Telegram-канал, в котором рассказывают о жизни бизнесмена в заключении и устраивают сборы писем, книг и иных передачек.
Сачкова просят помиловать.
Некоторые активисты и общественники скептически относятся к делу Ильи Сачкова. Например, член СПЧ Ева Меркачева в беседе с «Вечерней Москвой» назвала это расследование и решение суда «странным и запутанным».
— Вся эта история с его заключением изначально была странной. В деле было замешано много спецслужб и управлений. Судя по всему, у них была какая-то борьба между собой, а Сачков просто оказался между ними и в итоге попал под удар, — рассуждает правозащитница.
Также она поддержала идею о помиловании Сачкова, которую ранее высказывали некие ведущие IT-специалисты. Меркачева отметила, что заключение Сачкова в тюрьму сильно сказывается на всей российской сфере кибербезопасности.
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— Сачков — гениальный человек и кладезь идей и знаний. Я всячески поддерживаю его помилование. Ведь вместо того, чтобы его запугивать и держать взаперти, нужно с ним сотрудничать и использовать его мозг по назначению. А, кроме помилования, существует много других, более мягких наказаний. Например, Сачкова можно отправить на принудительные работы, в рамках которых его устроят в какую-нибудь IT-компанию и привлекут к борьбе с киберпреступностью, — убеждена собеседница «Вечерней Москвы».
Илья Сачков — не единственный бизнесмен и перспективный IT-специалист, попавший в поле зрения правоохранительных органов. В феврале в Марий Эл задержали основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Его подозревают в мошенничестве с земельными участками. В защиту бизнесмена выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, сенатор Дмитрий Рогозин и другие политики и общественники.