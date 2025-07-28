В Омске поймали курьера, помогавшего телефонным мошенникам обманывать омичей

Напуганный омич передал через таксиста 520 000 рублей, а когда неизвестные запросили еще 350 000 рублей, заподозрил неладное. Следующая партия денег уже сопровождалась в такси оперативниками, которые доехали с таксистом до места передачи денежных средств и задержали курьера телефонных мошенников. Им оказался 32-летний омич, проживающий в СНТ «Водник». В процессе расследования было установлена причастность молодого омича к шести подобным эпизодам. На него заведено уголовное дело по факту мошенничества.