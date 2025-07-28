В Омске поймали курьера, помогавшего телефонным мошенникам обманывать омичей

Сегодня, 28 июля, в телеграм-канале «Омская полиция» появилась информация об очередном телефонном мошенничестве в отношении пожилого омича. Полицейским на сей раз повезло — им удалось поймать курьера мошенников.
Омскому пенсионеру поступил звонок якобы из больницы. Звонившая убедила мужчину продиктовать паспортные данные для обновления его лечебной карты. Затем «обработка» пожилого омича пошла по стандартной схеме, в которой приняли участие «сотрудниц банка», «военный прокурор» и «офицер ФСБ». Мошенники традиционно предложили пенсионеру «спрятать» деньги в безопасное место и убедили его передать пакет с личными сбережениями вызванному ими таксисту.
Напуганный омич передал через таксиста 520 000 рублей, а когда неизвестные запросили еще 350 000 рублей, заподозрил неладное. Следующая партия денег уже сопровождалась в такси оперативниками, которые доехали с таксистом до места передачи денежных средств и задержали курьера телефонных мошенников. Им оказался 32-летний омич, проживающий в СНТ «Водник». В процессе расследования было установлена причастность молодого омича к шести подобным эпизодам. На него заведено уголовное дело по факту мошенничества.