Родственника опекунши, убившей 6-летнего Далера, приговорили к 5 годам колонии

Во время следствия стало известно, что мальчик и его сестра, которую также взяли в семью под опеку, подвергались издевательствам. Из показаний следовало, что Вероника обливала детей холодной водой и запирала в подвале. Далеру давали просроченные продукты, заставляли стоять в ванне с холодной водой. Она могла намеренно ошпарить мальчика, поднимала на него руку и била электрошокером.