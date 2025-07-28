Родственника опекунши, убившей 6-летнего Далера, приговорили к 5 годам колонии

В Свердловском областном суде вынесли приговор Даниилу Егольникову — родственнику опекунши погибшего 6-летнего Далера. Саму Веронику Наумову признали виновной в убийстве мальчика. Ее приговорили к 24 годам общего режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года.
Напомним, Наумова скрывала смерть ребенка с декабря 2022 года. Тело мальчика она прятала в гараже в спортивной сумке. В июне 2023 года женщина заявила о пропаже опекаемого ею мальчика. Позднее призналась, что Далер мертв.
Во время следствия стало известно, что мальчик и его сестра, которую также взяли в семью под опеку, подвергались издевательствам. Из показаний следовало, что Вероника обливала детей холодной водой и запирала в подвале. Далеру давали просроченные продукты, заставляли стоять в ванне с холодной водой. Она могла намеренно ошпарить мальчика, поднимала на него руку и била электрошокером.
В пытках принимали участие также муж опекунши Александр, а также его племянник Даниил Егольников. Он проживал в семье пять лет. Даниила приговорили к пяти годам общего режима.
— Даниил Егольников, признан виновным в совершении 11 преступлений, предусмотренных п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ — «Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительном сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего», и п.п. «г», «е» ч.2 ст. 117 УК РФ — «Истязание несовершеннолетнего группой лиц», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Егольникова взяли под стражу в зале суда. Ранее к пяти годам общего режима был приговорен и Александр, муж Наумовой.