Под Новосибирском хирург осуждён за фиктивные больничные

Установлено, что он систематически выдавал справки о нетрудоспособности без медосмотра, заведомо внося в электронные карты ложные диагнозы. он брал деньги с обратившихся к нему «пациентов», фактически предоставляя им возможность незаконно освободиться от работы и получить выплату.