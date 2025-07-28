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Под Новосибирском хирург осуждён за фиктивные больничные

Ему удалось избежать заключения под стражу в колонию.

Хирурга Андрея Чернова, работавший в Линевской районной больнице, признали виновным в получении взяток за оформление липовых больничных, о чем сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что он систематически выдавал справки о нетрудоспособности без медосмотра, заведомо внося в электронные карты ложные диагнозы. он брал деньги с обратившихся к нему «пациентов», фактически предоставляя им возможность незаконно освободиться от работы и получить выплату.

— За пять эпизодов получения взяток Чернову определено наказание четыре года условно с испытательным сроком 3 года и лишением возможности заниматься врачебной деятельностью на срок 3 года. Также в пользу федерального бюджета конфискованы 79 208 рублей, — отметили в пресс-службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.