Под Новосибирском хирург осуждён за фиктивные больничные

Хирурга Андрея Чернова, работавший в Линевской районной больнице, признали виновным в получении взяток за оформление липовых больничных, о чем сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Установлено, что он систематически выдавал справки о нетрудоспособности без медосмотра, заведомо внося в электронные карты ложные диагнозы. он брал деньги с обратившихся к нему «пациентов», фактически предоставляя им возможность незаконно освободиться от работы и получить выплату.
— За пять эпизодов получения взяток Чернову определено наказание четыре года условно с испытательным сроком 3 года и лишением возможности заниматься врачебной деятельностью на срок 3 года. Также в пользу федерального бюджета конфискованы 79 208 рублей, — отметили в пресс-службе.
Приговор пока не вступил в законную силу.