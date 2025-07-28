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Полтора месяца в Иркутской области разыскивают 39-летнего сибиряка

В день исчезновения сибиряк был одет в чёрную рубашку на замке с длинным рукавом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области ведутся активные поиски 39-летнего Михаила Таюрского, который пропал 13 июня. По предварительной информации, мужчина может находиться в любом уголке Приангарья. Родственники Михаила обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Они сообщили, что 13 июня он ушёл из дома, расположенного в СНТ «Лесная Поляна» на 4-й линии, 711-я дача, и с тех пор его местонахождение остаётся неизвестным. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— Приметы: на вид 40−45 лет, среднего роста, худощавого телосложения, седые волосы, имеется борода, — делятся подробностями в полиции.

В день исчезновения сибиряк был одет в чёрную рубашку на замке с длинным рукавом, трико и чёрные ботинки. При себе у него не было сотового телефона, банковских карт и денег. Есть вероятность, что он может быть дезориентирован в пространстве.

По одной из версий, мужчину могли видеть на железнодорожной станции в Шестаковском городском поселении Нижнеилимского района.