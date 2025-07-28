Полтора месяца в Иркутской области разыскивают 39-летнего сибиряка

В Иркутской области ведутся активные поиски 39-летнего Михаила Таюрского, который пропал 13 июня. По предварительной информации, мужчина может находиться в любом уголке Приангарья. Родственники Михаила обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Они сообщили, что 13 июня он ушёл из дома, расположенного в СНТ «Лесная Поляна» на 4-й линии, 711-я дача, и с тех пор его местонахождение остаётся неизвестным. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.