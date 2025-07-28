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Обвиняемый в коррупции экс-банкир не смог выйти из СИЗО в Челябинске

Суд отказался изменить меру пресечения.

Источник: AP 2024

Челябинский областной суд оставил под стражей задержанного ФСБ бывшего исполнительного директора — начальника и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам банка Романа Лихопуда. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат просил отменить постановление Центрального районного суда от 27 июня 2025 года и изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест.

Суд рассмотрел жалобу стороны защиты и оставил постановление без изменений. Напомним, по данным следствия, обвиняемый вместе с другим сотрудником банка получили более 13,7 миллиона рублей взятки от представителя компании за помощь с кредитом на строительство гостиницы и сокрытие негативной информации о взяткодателе.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Они же предоставили материалы для возбуждения уголовных дел.