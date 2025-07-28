Обвиняемый в коррупции экс-банкир не смог выйти из СИЗО в Челябинске

Суд рассмотрел жалобу стороны защиты и оставил постановление без изменений. Напомним, по данным следствия, обвиняемый вместе с другим сотрудником банка получили более 13,7 миллиона рублей взятки от представителя компании за помощь с кредитом на строительство гостиницы и сокрытие негативной информации о взяткодателе.