В Башкирии 525 пар выбрали зеркальную дату для свадьбы

В красивую дату 25.07.25 по всей Башкирии зарегистрировали брак 525 влюбленных пар. Как отметили в Госкомитете по делам юстиции, особенно много свадеб прошло в уфимских загсах.
Столица Башкирии стала лидером по количеству бракосочетаний. Здесь создали семьи 119 пар. Наибольшей популярностью у молодоженов пользовался загс Кировского района, где зарегистрировали 26 пар. В Советском районе оформили 17 браков, а в Ленинском и Орджоникидзевском — по 15 в каждом.
Среди городов республики первенство взял Нефтекамск, где в этот день сыграли 28 свадеб. На втором месте оказался Белорецк с 20 торжественными церемониями, а на третьем — Благовещенский район с 19 зарегистрированными браками.
Из сельских районов отличились Абзелиловский, где поженились 15 пар, и Чишминский с 14 новыми семьями.
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