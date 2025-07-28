Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландшафтный пожар вспыхнул в Каменском районе Ростовской области, горит 10 га

В районе донского хутора Филиппенков разгорелся пожар, угрозы для населенного пункта нет.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Ростовской области на площади в 10 га разгорелся ландшафтный пожар. Сейчас ведется тушение, сообщают днем 28 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации экстренного ведомства, вызов поступил в 14:01. В эти минуты горение происходит в районе хутора Филиппенков Красновского сельского поселения.

— Угрозы населенным пунктам нет, — подчеркивают в МЧС.

Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 36 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС — 11 человек и четыре единицы техники.

Подпишись на нас в Telegram.