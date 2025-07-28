Ландшафтный пожар вспыхнул в Каменском районе Ростовской области, горит 10 га

В Каменском районе Ростовской области на площади в 10 га разгорелся ландшафтный пожар. Сейчас ведется тушение, сообщают днем 28 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По информации экстренного ведомства, вызов поступил в 14:01. В эти минуты горение происходит в районе хутора Филиппенков Красновского сельского поселения.
— Угрозы населенным пунктам нет, — подчеркивают в МЧС.
Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 36 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС — 11 человек и четыре единицы техники.
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