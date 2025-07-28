Село на юге Молдовы атакуют шакалы: местные жители бьют тревогу

По словам специалистов, популяция шакалов стремительно растет, и единственным решением они видят контролируемую охоту. Один из специалистов, которого цитирует источник, отмечает, что в нынешнем году было добыто около 800 особей, в то время как еще пять лет назад показатель не превышал 30.