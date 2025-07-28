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Село на юге Молдовы атакуют шакалы: местные жители бьют тревогу

Специалисты отмечают, что популяция шакалов растет в геометрической прогрессии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Село Тудора Штефан-Водского района Молдовы атакуют шакалы, в последние пять лет численность хищников увеличилась более чем в 25 раз, сообщает национальное радио.

«Этой весной, по оценкам экспертов, популяция шакалов превысила три тысячи особей. В Румынии, если в 2011 году их было 3−4 тысячи, то по данным на 2018 год, количество хищников возросло до 15 тысяч», — цитирует источник зоолога Анатолия Савина.

Сельчане говорят, что шакалы по ночам промышляют в подворьях и истребляют домашних животных. Так, в местную мэрию уже обратились с подобными жалобами шесть семей.

По словам специалистов, популяция шакалов стремительно растет, и единственным решением они видят контролируемую охоту. Один из специалистов, которого цитирует источник, отмечает, что в нынешнем году было добыто около 800 особей, в то время как еще пять лет назад показатель не превышал 30.

Уточняется, что официально появление шакалов на территории Молдовы было подтверждено 15 лет назад.