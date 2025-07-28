Подросток в Солигорске потерял сознание из-за вейпа

«Ситуация, когда в Солигорске ребенок после употребления электронных сигарет попадает в больницу, уже не первая даже в этом году, ранее медпомощь потребовалась девочке-подростку», — отметил начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич.