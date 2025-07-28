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Подросток в Солигорске потерял сознание из-за вейпа

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток в Солигорске потерял сознание после вдыхания паров вейпа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Четырнадцатилетний подросток пошел в гости к сверстнику. Пользуясь отсутствием контроля со стороны взрослых, подросток длительное время вдыхал пары вейпа. Юноше стало плохо, и он потерял сознание. Потребовалась помощь медиков.

Подросток уже выписан из учреждения здравоохранения. По факту данного происшествия проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства и предпосылки опасной ситуации.

«Ситуация, когда в Солигорске ребенок после употребления электронных сигарет попадает в больницу, уже не первая даже в этом году, ранее медпомощь потребовалась девочке-подростку», — отметил начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич.

Правоохранители напоминают, что различные электронные системы курения далеко не безвредны и не предназначены для использования несовершеннолетними. Это должен знать каждый родитель.