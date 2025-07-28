Подросток в Солигорске потерял сознание из-за вейпа

Четырнадцатилетний подросток пошел в гости к сверстнику. Пользуясь отсутствием контроля со стороны взрослых, подросток длительное время вдыхал пары вейпа. Юноше стало плохо, и он потерял сознание. Потребовалась помощь медиков.
Подросток уже выписан из учреждения здравоохранения. По факту данного происшествия проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства и предпосылки опасной ситуации.
«Ситуация, когда в Солигорске ребенок после употребления электронных сигарет попадает в больницу, уже не первая даже в этом году, ранее медпомощь потребовалась девочке-подростку», — отметил начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич.
Правоохранители напоминают, что различные электронные системы курения далеко не безвредны и не предназначены для использования несовершеннолетними. Это должен знать каждый родитель.