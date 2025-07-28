Избиение женщины с ребенком на автобусной остановке в Самаре попало на видео

В Самаре на одной из автобусных остановок мужчина напал на жену, которая держала на руках ребенка. Инцидент зафиксировали очевидцы, видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».
На кадрах видно, как мужчина наносит женщине удары по лицу и животу, бьет по щеке, а затем поднимает упавшую коляску и идет за уходящей супругой. По дороге он выкрикивает угрозы, бросает коляску и пинает ее.
Прохожие попытались остановить мужчину и пригрозили вызвать полицию. В ответ он лишь угрожал и насмехался.
Ранее мы писали, что 28 июля загорелось двухэтажное кафе на Кировском рынке. По предварительным данным, пострадавших нет.
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