Le Monde: в Париже повторно допрашивают Павла Дурова

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Суд Парижа 28 июля повторно допросил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.
По их информации, Дуров прибыл в здание парижского суда в 10:00 по местному времени (11:00 по мск). Предприниматель не стал комментировать ситуацию, пишет газета.
4 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.