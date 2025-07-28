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Le Monde: в Париже повторно допрашивают Павла Дурова

По информации газеты, сооснователь Telegram прибыл в здание суда в 11:00 мск.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Суд Парижа 28 июля повторно допросил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По их информации, Дуров прибыл в здание парижского суда в 10:00 по местному времени (11:00 по мск). Предприниматель не стал комментировать ситуацию, пишет газета.

4 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.