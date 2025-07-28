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В Самаре ищут очевидцев ДТП со сбитым мотоциклом 12-летним ребенком

27 июля 2025 года в 19:00 на улице Свободы в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие.

27 июля 2025 года в 19:00 на улице Свободы в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель мотоцикла совершил наезд на 12-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома № 108, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший ребёнок был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого — мужчину 30−35 лет со светлыми волосами. Также правоохранители просят сообщить любую информацию о возможных свидетелях инцидента.

Очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам: 8 (927) 791−95−29, 8 (927) 756−66−76 или 102.

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