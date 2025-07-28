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В Башкирии минимальная зарплата в 2026 году превысит 31 тысячу рублей

В Башкирии в 2026 году МРОТ превысит 31 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозам Минтруда России, минимальный размер оплаты труда в 2026 году увеличится почти на 21% и достигнет 27 093 рублей. Однако для жителей Башкирии эта цифра будет существенно выше благодаря региональной надбавке.

Как пояснила министр соцзащиты республики Ленара Иванова, с учетом уральского коэффициента региональный МРОТ превысит 31 тысячу рублей, составив 31 156 рублей 95 копеек.

Напомним, с начала 2025 года федеральный минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 22 440 рублей.

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