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В Башкирии под колесами поезда погиб 36-летний мужчина

Житель Башкирии попал под поезд в Чишминском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии произошла трагедия на железнодорожных путях. Под колесами поезда погиб молодой человек.

Как рассказал источник «КП-Уфа», смертельный несчастный случай произошел вечером 27 июля в поселке Чишмы. Там 36-летний местный житель попал под колеса пригородного поезда. Машинист предпринял попытку экстренно остановить состав, однако предотвратить трагедию не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до приезда медиков.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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