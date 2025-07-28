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На территории уфимских школ и парков запретят возвращать беспризорных собак

В Уфе запретили возвращать бездомных собак на территории школ и парков.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе утвердили перечень территорий, куда запрещено возвращать отловленных бродячих животных. Под ограничение попали важные социальные объекты и места массового скопления людей.

Согласно новым правилам, бездомных псов нельзя выпускать обратно вблизи образовательных учреждений. Запрет также распространяется на территории больниц, музеев, стадионов и детских площадок. Ограничения коснутся территорий парков, скверов и садов, торговых центров, рынков, а также запрет коснется вокзалы и аэропорта.

Право принимать решение о возврате животных теперь закреплено исключительно за руководством районных администраций. В перечень уполномоченных лиц вошли главы семи районов Уфы и их первые заместители.

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