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Мошенники звонят воронежцам под видом сотрудников телефонной компании

Воронежцев предупредили о мошенниках, сообщающих о смене телефонных номеров и 50-процентных скидках пенсионерам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Воронежцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками «Ростелекома». Неизвестные звонят на мобильные и городские телефоны и сообщают либо о смене телефонных номеров и необходимости перезаключить договор, либо, если слышат на проводе пожилого человека, об акции «50% скидка для пенсионеров». После этого они просят сообщить личные данные (серию и номер паспорта, СНИЛС, ИНН) и продиктовать код из SMS для подтверждения.

— Предупредите близких, особенно пожилых родственников и соседей, что договор «Ростелекома» на услуги связи является бессрочным и не требует продления. А акции с 50% скидкой для пенсионеров Ростелеком не предлагает, — сообщили в компании.

Напоминаем, что в принципе никому нельзя сообщать личные данные (ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН) по телефону, а также нельзя диктовать коды из SMS. Если уже кто-то это сделал — срочно обратитесь в МФЦ для установки запрета на кредиты и сделок с недвижимостью, а также напишите заявление в полицию.