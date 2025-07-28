Мошенники звонят воронежцам под видом сотрудников телефонной компании

Воронежцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками «Ростелекома». Неизвестные звонят на мобильные и городские телефоны и сообщают либо о смене телефонных номеров и необходимости перезаключить договор, либо, если слышат на проводе пожилого человека, об акции «50% скидка для пенсионеров». После этого они просят сообщить личные данные (серию и номер паспорта, СНИЛС, ИНН) и продиктовать код из SMS для подтверждения.
— Предупредите близких, особенно пожилых родственников и соседей, что договор «Ростелекома» на услуги связи является бессрочным и не требует продления. А акции с 50% скидкой для пенсионеров Ростелеком не предлагает, — сообщили в компании.
Напоминаем, что в принципе никому нельзя сообщать личные данные (ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН) по телефону, а также нельзя диктовать коды из SMS. Если уже кто-то это сделал — срочно обратитесь в МФЦ для установки запрета на кредиты и сделок с недвижимостью, а также напишите заявление в полицию.