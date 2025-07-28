Мошенники звонят воронежцам под видом сотрудников телефонной компании

Напоминаем, что в принципе никому нельзя сообщать личные данные (ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН) по телефону, а также нельзя диктовать коды из SMS. Если уже кто-то это сделал — срочно обратитесь в МФЦ для установки запрета на кредиты и сделок с недвижимостью, а также напишите заявление в полицию.