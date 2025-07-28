В Казахстане четвертые сутки ищут пропавший военный вертолет

Военный вертолет EC-145 вылетел с аэродрома Луговое 25 июля и исчез с радаров. На его борту находились трое членов экипажа.
Предполагаемые фрагменты судна найдены в районе Сорбулакского водохранилища. Там в настоящее время ведутся поиски.
По данным Минобороны, это одна из самых масштабных поисковых операций в Казахстане за последние годы. Задействованы около 400 человек (сотрудники Минобороны, МЧС, МВД), более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты.
Отмечается, что Сорбулак — крупнейший в СНГ искусственный водоем-накопитель сточных вод. Его глубина местами достигает 22 метров, дно густо заилено, водообмен практически отсутствует, а видимость — нулевая. Поэтому водолазы работают фактически на ощупь.
«Специалисты обследуют как акваторию, так и прибрежную зону, включая глубинные и труднодоступные участки. Поисковые мероприятия ведутся непрерывно, независимо от времени суток. Операцию лично координирует командующий Военно-воздушными силами Вооруженных сил РК генерал-майор авиации Избасов Аскар Гадылшиевич. Он находится на месте происшествия и обеспечивает руководство всеми задействованными подразделениями», — сообщили в Минобороны.
На месте находятся семьи членов экипажа пропавшего вертолета. Им предоставляют точную информацию и 28 июля вместе с ними провели воздушный облет над зоной поисков. На видео, которое появилось в соцсетях, родственники подтверждают, что поиски судна не останавливаются.
Как заверили в Минобороны, поисково-спасательная операция продолжится до получения окончательных результатов.