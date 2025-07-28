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В Каменском районе ландшафтный пожар достиг площади в 10 га

В сельском поселении Красновское и хуторе Филиппенков Каменского района подразделения МЧС тушат ландшафтный пожар на 10 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

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Источник: Коммерсантъ

Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Для тушения привлекли от РСЧС 36 человек и 13 единиц техники, и от МЧС 11 человек и четыре единицы техники.

UPD: площадь ландшафтного пожара в Каменском районе достигла 20 га.