Чиновников управления стройполитики Воронежа оставили в СИЗО еще на два месяца

Евгения Шишкина и Александра Кима задержали после обысков в управлении строительной политики Воронежа в начале июля. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В его основу легли проверки региональных УФСБ и прокуратуры, в ходе которых было выявлено хищение 37 млн руб. при строительстве малых архитектурных форм на Петровской набережной.