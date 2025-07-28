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Чиновников управления стройполитики Воронежа оставили в СИЗО еще на два месяца

Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения главы управления строительной политики облцентра Евгения Шишкина и руководителя муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александра Кима.

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Источник: Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, они пробудут в СИЗО еще два месяца — до 27 сентября.

В суде уточнили, что защитники задержанных чиновников возражали против продления ареста.

Евгения Шишкина и Александра Кима задержали после обысков в управлении строительной политики Воронежа в начале июля. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В его основу легли проверки региональных УФСБ и прокуратуры, в ходе которых было выявлено хищение 37 млн руб. при строительстве малых архитектурных форм на Петровской набережной.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в середине июля в строительном блоке мэрии Воронежа прошли повторные обыски по этому делу. Был задержан заместитель министра строительства региона Владимир Жебин. После проведения следственных действий его отпустили домой без предъявления обвинений.