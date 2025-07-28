Экс-главе ГУ МВД Петербурга Умнову запросили 12 лет колонии по делу о взятках

Также гособвинение просит назначить штрафы от 7 до 35 млн рублей, лишить званий и наград. Экс-сотруднице ГИБДД Елене Копьевой запросили 10 лет колонии, а бизнесменам, обвиняемым в даче взяток — до 8,5 лет лишения свободы. Никто из подсудимых вину не признает.