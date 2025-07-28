Экс-главе ГУ МВД Петербурга Умнову запросили 12 лет колонии по делу о взятках

Прокуратура запросила суровые сроки для фигурантов дела «Трех генералов» — громкий скандал о взятках на 64,6 млн рублей, в который попали бывшие высокопоставленные сотрудники МВД: экс-помощник МВД РФ Сергей Умнов, экс-начальник УГИБДД Петербурга Алексей Семенов и экс-замначальника ГУ МВД Иван Абакумов.
— Умнову запросили 12 лет лишения свободы, Абакумову и Семенову — 11 лет 6 месяцев и 11 лет соответственно, — передает слова адвоката Егора Золкина РИА Новости.
По данным следствия, фигуранты создали коррупционную схему при размещении отделений ГИБДД по регистрации автотранспорта. Через подконтрольный фонд они получили взяток на сумму 64,65 млн рублей, которые тратились на премиальные автомобили, фитнес-абонементы и ремонт кабинетов.
Также гособвинение просит назначить штрафы от 7 до 35 млн рублей, лишить званий и наград. Экс-сотруднице ГИБДД Елене Копьевой запросили 10 лет колонии, а бизнесменам, обвиняемым в даче взяток — до 8,5 лет лишения свободы. Никто из подсудимых вину не признает.