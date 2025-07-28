Четыре человека погибли при ДТП под Архангельском

Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузового фургона на федеральной трассе М-8 «Холмогоры». После удара обе машины съехали в кювет и загорелись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.