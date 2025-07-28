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Четыре человека погибли при ДТП под Архангельском

В Архангельской области в ДТП погибли четыре человека. Легковушка и фургон столкнулись и загорелись, все погибшие находились в сгоревшей машине.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузового фургона на федеральной трассе М-8 «Холмогоры». После удара обе машины съехали в кювет и загорелись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что все четверо погибших находились в легковом автомобиле. Из-за сильного пожара, полностью уничтожившего машину, их личности пока не установлены. Водитель грузового фургона выжил — он госпитализирован с травмами.

В агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области добавили, что участниками ДТП стали легковой автомобиль «Лада 211440» и грузовой микроавтобус Citroen Jumper. Пожарные, прибывшие на место, ликвидировали возгорание и провели деблокирование тел погибших из сгоревшего автомобиля.