Четыре человека погибли при ДТП под Архангельском

Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузового фургона на федеральной трассе М-8 «Холмогоры». После удара обе машины съехали в кювет и загорелись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что все четверо погибших находились в легковом автомобиле. Из-за сильного пожара, полностью уничтожившего машину, их личности пока не установлены. Водитель грузового фургона выжил — он госпитализирован с травмами.
В агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области добавили, что участниками ДТП стали легковой автомобиль «Лада 211440» и грузовой микроавтобус Citroen Jumper. Пожарные, прибывшие на место, ликвидировали возгорание и провели деблокирование тел погибших из сгоревшего автомобиля.