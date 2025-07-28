Замминистра транспорта провел совещание в Шереметьево

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел в аэропорту «Шереметьево» совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании «Аэрофлот», — сообщили в Минтрансе.
«Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел в аэропорту Шереметьево совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании», — сообщили в Минтрансе.
Ранее «Аэрофлот» предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту «Шереметьево».