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На озере Дривяты перевернулась байдарка с двумя мужчинами

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На озере Дривяты перевернулась байдарка с двумя мужчинами. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОДе.

Источник: ОСВОД Беларуси

Сегодня на озере Дривяты, недалеко от Браслава, произошел инцидент, который мог закончиться трагедией: байдарка с двумя мужчинами перевернулась в воде.

Благодаря оперативной работе спасателей ОСВОДа мужчины спасены и доставлены на берег.