Сегодня на озере Дривяты, недалеко от Браслава, произошел инцидент, который мог закончиться трагедией: байдарка с двумя мужчинами перевернулась в воде.
Благодаря оперативной работе спасателей ОСВОДа мужчины спасены и доставлены на берег.
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На озере Дривяты перевернулась байдарка с двумя мужчинами. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОДе.
Сегодня на озере Дривяты, недалеко от Браслава, произошел инцидент, который мог закончиться трагедией: байдарка с двумя мужчинами перевернулась в воде.
Благодаря оперативной работе спасателей ОСВОДа мужчины спасены и доставлены на берег.