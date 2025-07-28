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В Зеренде электрик получил удар током во время работ

Травма при исполнении.

27 июля 2025 года в центральную районную больницу Зерендинского района (Акмолинская область) был доставлен 56-летний мужчина с травмой, полученной во время выполнения служебных обязанностей, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, пострадавший работает электриком на одном из местных предприятий и получил удар током в процессе ремонта на бетонных опорах линии электропередачи. Его состояние уточняется.

По факту инцидента отделом полиции начато досудебное расследование, проводится экспертиза. Также проверку проводит государственный инспектор труда, который должен оценить соблюдение норм охраны труда на предприятии.

Случай вновь поднимает тему безопасности на производстве. Нарушения правил техники безопасности, даже незначительные, могут иметь тяжёлые последствия. Специалисты подчёркивают необходимость системной работы по профилактике травматизма.

Работодателям напоминают: контроль за соблюдением стандартов охраны труда — это не формальность, а обязанность, от которой зависят здоровье и жизни сотрудников.