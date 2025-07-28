В Башкирии женщина отсудила 1 млн рублей за врачебную ошибку

В Уфе 65-летняя пенсионерка добилась справедливости через суд после неудачно проведенного медицинского обследования. Выяснилось, что во время колоноскопии в частном гастроэнтерологическом центре врач допустил грубую ошибку, повредив пациентке прямую кишку.
Экстренная госпитализация и срочная операция спасли женщине жизнь, но последствия врачебной халатности эксперты квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью.
Калининский районный суд частично удовлетворил иск пострадавшей. Медицинский центр обязан выплатить 92 тысячи рублей за лечение и один миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба. Решение суда пока может быть обжаловано.
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