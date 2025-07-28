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Полицейские прострелили колёса Audi во время погони в Челябинской области

В Магнитогорске водитель Audi не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться. Для его задержания полицейским пришлось стрелять по колёсам. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области.

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Источник: Полиция Южного Урала/Telegram

— Во время ночного дежурства на пересечении улицы Панькова и Верхнеуральского шоссе инспекторы ДПС подали сигнал об остановке водителю автомобиля Audi 100. Однако тот проигнорировал их указание и, увеличив скорость, попытался скрыться, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на служебной машине, полицейские начали преследование правонарушителя.

Лихач на большой скорости рванул в сторону выезда из города. К задержанию нарушителя присоединились ещё два экипажа ДПС. Чтобы остановить иномарку, инспекторы решили применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух и нескольких прицельных попаданий по колёсам легковушка остановилась на улице Бахметьева.

— За рулём машины находился 43-летний местный житель, — добавили в региональном полицейском главке, — Мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался.

Водителя отстранили от управления автомобилем и доставили в отдел полиции. Там на него составили шесть протоколов об административных правонарушениях.