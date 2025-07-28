Полицейские прострелили колёса Audi во время погони в Челябинской области

В Магнитогорске водитель Audi не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться. Для его задержания полицейским пришлось стрелять по колёсам. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области.