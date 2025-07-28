Девушка получила разрыв внутренних органов после горки в аквапарке

В комментариях к публикации десятки пользователей подтвердили, что также получали травмы на этом аттракционе. Многие жалуются на удары об воду, ушибы и даже переломы. Один из комментаторов сообщил, что его родственник «отбил почки», другой вспомнил, что в начале 2000-х его отец погиб после аналогичного удара об воду.