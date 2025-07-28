Девушка получила разрыв внутренних органов после горки в аквапарке

По её словам, 19 июля во время отдыха в аквапарке она получила серьёзные повреждения и была госпитализирована в реанимацию. Врачи спасли ей жизнь. «Я решила в конце отдыха прокатиться на горке “Шиволи”. От удара потеряла много крови, врачи вытащили с того света», — написала пострадавшая.
В комментариях к публикации десятки пользователей подтвердили, что также получали травмы на этом аттракционе. Многие жалуются на удары об воду, ушибы и даже переломы. Один из комментаторов сообщил, что его родственник «отбил почки», другой вспомнил, что в начале 2000-х его отец погиб после аналогичного удара об воду.
Особое внимание вызвало заявление аккаунта аквапарка, который подтвердил наличие ограничений на горке:
«На ней есть ограничения, и многие родители пишут расписки за своих детей. Взрослый человек несёт сам за себя ответственность. Несоблюдение мер безопасности приводит к таким последствиям», — ответила администрация.
Однако посетители утверждают, что даже при соблюдении инструкций риск остаётся высоким. «Муж и зять катались по правилам. Зять отбил почки, есть видео», — возразила одна из очевидиц.
Многие призвали закрыть аттракцион и направить жалобы через e-otinish. Пострадавшая уже заявила, что готовит обращение к юристу.
Пляжи есть, туристов всё больше, а вот с комфортом — не всё гладко. Такую картину заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев увидел во время рабочей поездки на побережье Капшагайского водохранилища.