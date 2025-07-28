Основатель Затонского рынка скончался в уфимском СИЗО

В уфимском следственном изоляторе умер 67-летний Абдурахман Рахимов, известный как один из создателей Затонского рынка, передает издание Mkset.ru. Бизнесмен отбывал 13-летний срок по делу о вымогательстве денег у местных торговцев.
Известно, что Рахимов вместе с сыном и знакомым предоставляли предпринимателям займы, а затем требовали возврата с непредусмотренными изначально процентами. Летом 2023 года суд признал их виновными, хотя сами фигуранты свою причастность отрицали.
Согласно данным «Контур. Фокуса», предприниматель числился учредителем ООО «Торговый дом “Затонский”», специализировавшегося на торговле овощами и фруктами. Хотя юридически компания прекратила существование в 2016 году, фактически она перестала работать значительно раньше.
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