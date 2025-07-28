Самарская прокуратура проводит проверку из-за пожара в кафе у Кировского рынка

На месте ЧП в Промышленном районе Самары сегодня работали сотрудники прокуратуры. Ранее мы писали, что в днем 28 июля на проспекте Кирова горело кафе.
Сигнал о возгорании в заведении под названием «Три брата», расположенном недалеко от Кировского рынка, поступил на пульт диспетчера МЧС в 15:37.
Огнем было охвачено 150 квадратных метров павильона, уточнили в пресс-службе ведомства. Пожар тушили 46 огнеборцев с помощью 14 единиц спецтехники.
На месте происшествия также работали и представители правоохранительных органов.
«Прокуратурой промышленного района города Самара организована проверка соблюдения противопожарного и земельного законодательств в связи с возгоранием в кафе “Три брата” по адресу: проспект Кирова, 34. По результатам проведенной проверки, будет принято меры прокурорского реагирования», — передает слова прокурора Промышленного района Владимира Исаева пресс-служба ведомства.
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