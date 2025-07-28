«Ждала, что муж погибнет на СВО»: когда брак с военным могут признать фиктивным

На следующий же день Максим обратился в военкомат, подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации (СВО) на Украине. Еще через полгода Ирина узнала о его смерти на фронте. Уже через три дня вдова обратилась в военкомат и получила выплату за гибель мужа, хотя у нее даже не было свидетельства о смерти. Затем она попыталась оформить наследство на земельный участок Максима.