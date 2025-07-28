«Ждала, что муж погибнет на СВО»: когда брак с военным могут признать фиктивным

Суд признал фиктивным брак жительницы Брянской области и российского военного. Пара поженилась в октябре 2023 года, а спустя полгода мужчина погиб в зоне спецоперации на Украине. Его супруга успела получить компенсацию и стала претендовать на земельный участок мужа. Когда подобный брак могут признать фиктивным, что будет с компенсацией и какую ответственность понесет женщина — в материале «Вечерней Москвы».
Брак ради выплат.
Инспектор по воинскому учету одного из районов Брянской области Ирина (все имена изменены) вышла замуж за своего знакомого Максима 5 октября 2023 года. На росписи присутствовал лишь один из братьев мужа, а новоиспеченная жена отказалась от штампа в паспорте.
На следующий же день Максим обратился в военкомат, подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации (СВО) на Украине. Еще через полгода Ирина узнала о его смерти на фронте. Уже через три дня вдова обратилась в военкомат и получила выплату за гибель мужа, хотя у нее даже не было свидетельства о смерти. Затем она попыталась оформить наследство на земельный участок Максима.
Подобные действия вызвали возмущения у второго брата Максима. Он впервые увидел Ирину на похоронах и не сразу понял, кем она приходится погибшему мужчине.
Родственник погибшего бойца СВО был уверен, что Ирина намеренно заключила фиктивный брак ради выплат. Женщина, будучи инспектором по воинскому учету, якобы еще до брака узнала, что у Максима нет близких родственников и военной подготовки, а значит, на фронте он бы «долго не протянул».
Возмущенный родственник обратился в суд. 25 июля 2025 года брак между Ириной и Максимом аннулировали: Красногорский суд Брянской области признал его фиктивным.
Когда брак могут признать фиктивным.
В последнее время участились случаи подобного рода мошенничества, когда женщины намеренно заключают браки с участниками СВО, чтобы в дальнейшем получить выплату за гибель партнера. Указывать на фиктивность таких браков может сразу целый ряд факторов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», член экспертного совета при Государственной Думе Дмитрий Кваша.
— Нужно доказать, что в действительности брак не существовал как таковой. Например, если пара не жила вместе, встречалась всего пару раз, не вела общего бюджета, не копила на квартиру или, например, на совместный отпуск, не имела общих друзей и так далее, — объяснил он.
При этом, по словам юриста, наличие даже нескольких таких факторов может быть просто совпадением. Поэтому, чтобы доказать фиктивность брака, нужен комплексный подход.
— Если пара была давно знакома, потом решила расписаться, а уже через пару дней муж уехал на фронт, это может быть просто совпадением. Поэтому важно учитывать все факторы, — считает Кваша.
Заберут ли выплату.
На момент судебных разбирательств Ирина уже успела получить компенсацию за гибель мужа. Но так как брак признали фиктивным, эту компенсацию у нее заберут, считает Кваша.
— У женщины заберут выплаты, потому что она получила их незаконным путем. Более того, если она еще и откажется отдавать деньги, ее могут обвинить в незаконном пользовании чужими средствами. Тогда женщина должна будет еще и заплатить процент за время, пока она будет возвращать выплату, — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».
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Также, по словам юриста, если Ирина не захочет возвращать деньги, следователи могут пригрозить ей уголовным делом о мошенничестве. В ином случае уголовная ответственность ей не грозит.
— Не думаю, что в этом есть состав преступления. Действия женщины могут посчитать мошенничеством, если она действовала в составе организованной группы. Например, если она была в сговоре с каким-нибудь полицейским, который искал для нее и других женщин мужчин для заключения фиктивного брака и получения выплат. Но если этого не было и дело разрешится без громких скандалов, то привлекать женщину к уголовной ответственности не будут, — добавил эксперт.
И все же российскому правосудию известны случаи, когда фиктивные браки ради выплат приводили к уголовным разбирательствам. В апреле суд вынес приговор риелтору Марине Ситниковой, которая советовала девушкам выходить замуж за участников СВО, получать компенсации и на вырученные средства покупать квартиры. Женщине назначили 80 часов обязательных работ.