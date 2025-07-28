В Нигерии похитители убили 38 человек, за которых был заплачен выкуп

BBC отмечает, что похищения с целью выкупа стали в Нигерии прибыльной преступной индустрией. В попытке остановить это в 2022 году в стране был принят закон, запрещающий уплату выкупа под угрозой тюремного заключения на срок до 15 лет. Однако, как подчеркивает издание, по этому закону еще никто не был арестован, а семьи похищенных часто чувствуют себя вынужденными платить, не надеясь на способность властей обеспечить безопасность их близких.