В Нигерии похитители убили 38 человек, за которых был заплачен выкуп

В нигерийском штате Замфара похитители убили 38 человек, захваченных в заложники в марте этого года, несмотря на то что за их освобождение был уплачен выкуп. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местного чиновника.
По словам главы местного самоуправления, в марте из деревни Банга бандиты похитили 56 человек. Он уточнил, что после уплаты выкупа преступники освободили лишь 18 заложников, в основном женщин, а остальных убили.
BBC отмечает, что похищения с целью выкупа стали в Нигерии прибыльной преступной индустрией. В попытке остановить это в 2022 году в стране был принят закон, запрещающий уплату выкупа под угрозой тюремного заключения на срок до 15 лет. Однако, как подчеркивает издание, по этому закону еще никто не был арестован, а семьи похищенных часто чувствуют себя вынужденными платить, не надеясь на способность властей обеспечить безопасность их близких.