Shot: следствие рассматривает суицид как причину взрыва в саратовском доме

«Причиной взрыва саратовского дома мог стать суицид одного из жильцов. Сейчас эту версию отрабатывает следствие», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что эпицентром взрыва стала квартира 187, где проживал 39-летний мужчина по имени Юрий.