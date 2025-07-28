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Shot: следствие рассматривает суицид как причину взрыва в саратовском доме

Следствие рассматривает версию суицида как основную причину взрыва, произошедшего в жилом доме Саратова. Об этом сообщил telegram-канал со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

В Саратове в многоэтажке произошел взрыв газа.

Следствие рассматривает версию суицида как основную причину взрыва, произошедшего в жилом доме Саратова. Об этом сообщил telegram-канал со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

«Причиной взрыва саратовского дома мог стать суицид одного из жильцов. Сейчас эту версию отрабатывает следствие», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что эпицентром взрыва стала квартира 187, где проживал 39-летний мужчина по имени Юрий.

Shot сообщил, что незадолго до трагедии Юрий переживал тяжелый развод с супругой. Его тело обнаружили под завалами дома, а квартира оказалось полностью разрушено.

Ранее в Саратове произошел взрыв в десятиэтажном доме на улице Блинова. Обрушился подъезд с 10 по 1 этаж. Более 15 жителей обратились за медицинской помощью. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Следователи не исключают, что причиной взрыва газа мог быть теракт. Окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех необходимых экспертиз.