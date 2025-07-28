Российская пенсионерка лишилась квартиры и огромной суммы, поверив мошенникам

Все началось с телефонного звонка, в ходе которого один из мошенников по видеосвязи представился офицером полиции. Он убедил пенсионерку, что риелтор, ранее помогавший ей с продажей недвижимости, якобы оформил доверенность на ее имущество. Под этим предлогом женщину уговорили срочно продать еще одну квартиру за 7,3 млн рублей.