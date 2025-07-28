Российская пенсионерка лишилась квартиры и огромной суммы, поверив мошенникам

В Красноярске 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Согласно сообщению краевой прокуратуры, злоумышленники убедили женщину продать квартиру и передать им вырученные средства.
Все началось с телефонного звонка, в ходе которого один из мошенников по видеосвязи представился офицером полиции. Он убедил пенсионерку, что риелтор, ранее помогавший ей с продажей недвижимости, якобы оформил доверенность на ее имущество. Под этим предлогом женщину уговорили срочно продать еще одну квартиру за 7,3 млн рублей.
После получения денег в банке потерпевшая, следуя инструкциям аферистов, должна была передать средства в «краевое казначейство под арест». На следующий день к ее дому прибыл неизвестный, назвавшийся сотрудником спецслужб, которому женщина вручила 7,1 млн рублей и расписку. После этого злоумышленник скрылся.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Прокуратура отмечает, что пенсионерка обратилась в правоохранительные органы сразу после совершения преступления.
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