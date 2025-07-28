Дополнительные фрагменты военного вертолета нашли в Алматинской области

Военный вертолет EC-145 вылетел с аэродрома Луговое 25 июля и исчез с радаров. На его борту находились трое членов экипажа. Поиски ведутся в районе Сорбулакского водохранилища в Алматинской области, где МЧС обнаружило первые фрагменты предположительно пропавшего вертолета.
В поисках задействованы около 400 человек (сотрудники Минобороны, МЧС, МВД), более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты.
«В ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты вертолета. Ведется их идентификация», — сообщает пресс-служба министерства обороны РК.
Отмечается, что 28 июля выполнены облеты района с применением беспилотных летательных аппаратов. Южная часть побережья дополнительно обследована наземными и водными группами. На воде задействованы 13 единиц плавсредств, используются специальные технические средства обследования дна. Поиски ведутся в круглосуточном режиме в условиях сложной гидрографии.
В течение дня в район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из других регионов. Из Конаева прибыло поисковое подразделение, из Актау военно-транспортным самолетом A-400 доставлены личный состав и техника (водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка). К операции дополнительно привлечены силы и средства еще пяти воинских частей.
В Минобороны отметили, что совместно с другими госорганами ведомство предпринимает все возможные меры для завершения поисков.
Ранее сообщалось, что на месте поисков находятся семьи членов экипажа пропавшего вертолета.
По данным Минобороны, Сорбулак — крупнейший в СНГ искусственный водоем-накопитель сточных вод. Его глубина местами достигает 22 метров, дно густо заилено, водообмен практически отсутствует, а видимость — нулевая. Поэтому водолазы работают фактически на ощупь.