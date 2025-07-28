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Неизвестный устроил стрельбу в американском казино

Неизвестный человек открыл стрельбу в казино города Рино американского штата Невада.

Неизвестный человек открыл стрельбу в казино города Рино американского штата Невада. По информации агентства Associated Press (AP), пострадали несколько человек.

По информации СМИ, пострадавшие получили огнестрельные ранения. Уточняется, что стрелок задержан и доставлен в больницу.

Подробностей о причинах произошедшего, а также о точном числе пострадавших и их состоянии не сообщается.

Напомним, несколькими днями ранее произошла стрельба в Университете Нью-Мексико, США. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь на территории кампуса.

СМИ писали, что ранения получили два человека, одного из них спасти не удалось. Второй пострадавших получил повреждения, не угрожающие жизни и здоровью.