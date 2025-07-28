Сайт аэропорта «Жуковский» восстановил работу

В пресс-службе аэропорта «Жуковского» сообщили о восстановлении работы сайта.
Функционирование сайта аэропорта «Жуковский» было восстановлено после сбоя, который не вызывал нарушений расписания рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Жуковский».
«Работа интернет-сайта аэропорта “Жуковский” восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров», — передает слова пресс-службы аэропорта РИА Новости.
Ранее сайт аэропорта испытывал кратковременные перебои в работе, вызванные техническими проблемами у интернет-провайдера. Отмечались трудности с доступом к официальному сайту. При этом все внутренние информационные системы аэропорта функционировали в штатном режиме, а прием и отправка рейсов осуществлялись согласно установленному расписанию.