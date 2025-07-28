Сайт аэропорта «Жуковский» восстановил работу

Ранее сайт аэропорта испытывал кратковременные перебои в работе, вызванные техническими проблемами у интернет-провайдера. Отмечались трудности с доступом к официальному сайту. При этом все внутренние информационные системы аэропорта функционировали в штатном режиме, а прием и отправка рейсов осуществлялись согласно установленному расписанию.