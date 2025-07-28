Трамп отказался называть слова Путина об Украине ложью

Американский президент добавил, что в ходе общения с Путиным обсуждались возможности прекращения конфликта на Украине. По словам Трампа, во время переговоров с российским лидером несколько раз возникала перспектива достижения перемирия и даже установления мира, однако конкретных соглашений стороны пока не достигли.