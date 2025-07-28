Хуситы вывезли в Йемен минимум 10 членов экипажа потопленного Eternity C

Хуситы вывезли в Йемен как минимум 10 членов экипажа потопленного судна Eternity C, среди которых присутствует россиянин. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС мятежников.
Ранее стало известно, что ВМС Йемена спасли российского моряка с Eternity C. Правящее на севере Йемена движение хуситов взяло на себя ответственность за нападение на греческий сухогруз.
Также ранее военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила о спасении шести членов экипажа. В то же время посольство США в Йемене обвинило хуситов в похищении моряков с атакованного судна и потребовало их немедленного освобождения.
Кроме этого, были опубликованы кадры подрыва и затопления в Красном море сухогруза Eternity C. На кадрах виден взрыв, который произошел на палубе судна.