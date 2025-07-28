Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа на улице Бехтерева в Москве

Девочка 2023 года рождения выпала из окна четвертого этажа на улице Бехтерева в Москве. Об этом в понедельник, 28 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель столичной пресс-службы Людмила Нефедова.
— По предварительной информации, малолетняя выпала из окна, оперевшись на москитную сетку, — говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали.
13 июля произошел подобный случай: на девятом этаже жилого дома на Ореховом бульваре в Москве из окна квартиры выпала шестилетняя девочка. Она осталась без присмотра взрослых, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.
9 июня двое детей также выпали из окон квартир в домах на улицах Анинской и Летчика Бабушкина в Москве. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Дети выпали из окон, оперевшись на москитную сетку.