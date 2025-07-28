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Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа на улице Бехтерева в Москве

Девочка 2023 года рождения выпала из окна четвертого этажа на улице Бехтерева в Москве. Об этом в понедельник, 28 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель столичной пресс-службы Людмила Нефедова.

Девочка 2023 года рождения выпала из окна четвертого этажа на улице Бехтерева в Москве. Об этом в понедельник, 28 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель столичной пресс-службы Людмила Нефедова.

— По предварительной информации, малолетняя выпала из окна, оперевшись на москитную сетку, — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали.

13 июля произошел подобный случай: на девятом этаже жилого дома на Ореховом бульваре в Москве из окна квартиры выпала шестилетняя девочка. Она осталась без присмотра взрослых, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.

9 июня двое детей также выпали из окон квартир в домах на улицах Анинской и Летчика Бабушкина в Москве. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Дети выпали из окон, оперевшись на москитную сетку.